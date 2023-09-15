Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü - Son Dakika

Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü

Son Güncelleme: 15.09.2023 09:54

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantının ülkemizde 9 kişide görüldüğünü duyurdu. Koca, ''Vakalar yurt dışı temaslı'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK GELİŞME"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

VAKALAR YURT DIŞI TEMASLI VE AYNI İLDE

"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü." diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi. Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." dedi.

İSTİKRARLI BİR ARTIŞ VAR

DSÖ, geçtiğimiz haftalarda EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.

RİSKİ ÖNCEKİ VARYANTLARA GÖRE DÜŞÜK

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.

BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.

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Son Dakika Güncel Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü - Son Dakika
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