Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 273 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 816 test yapıldı.

29 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

29 Kasım Pazartesi günü 358.816 kişiye test uygulanmıştır.

29 Kasım Pazartesi 361.229 kişiye uygulanan testten 24.317 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

29 Kasım Pazartesi günü 189 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

29 Kasım Pazartesi günü 23.273 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

29 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU