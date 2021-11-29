Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
29.11.2021 20:55
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 29 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 213'ten 189'a düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olurken, toplam 358 bin 816 PCR testi yapıldı. Tabloya yönelik açıklamada bulunan Bakan Koca, "Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 273 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 816 test yapıldı.
29 KASIM PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU
- 29 Kasım Pazartesi günü 358.816 kişiye test uygulanmıştır.
- 29 Kasım Pazartesi 361.229 kişiye uygulanan testten 24.317 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
- 29 Kasım Pazartesi günü 189 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
- 29 Kasım Pazartesi günü 23.273 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
29 KASIM PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
29 Kasım 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 261.926.037 (261 milyon 926 bin otuz yedi) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
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