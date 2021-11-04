Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 4 Kasım Perşembe günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 34 bin 743 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 832 test yapıldı.

4 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

4 Kasım Perşembe günü 362,832 kişiye test uygulanmıştır.

4 Kasım Perşembe 362,832 kişiye uygulanan testten 29,482 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

4 Kasım Perşembe günü 228 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

4 Kasım Perşembe günü 34,743 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

3 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Kasım Çarşamba günü 363,238 kişiye test uygulanmıştır.

3 Kasım Çarşamba 363,238 kişiye uygulanan testten 29,764kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

3 Kasım Çarşamba günü 246 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

3 Kasım Çarşamba günü 33.366 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

2 KASIM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Kasım Salı günü 361.533 kişiye test uygulanmıştır.

2 Kasım Salı 361.533 kişiye uygulanan testten 29.796kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

2 Kasım Salı günü 224 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

2 Kasım Salı günü 29.837 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

4 KASIM PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

4 Kasım 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 248.983.180 (248 milyon 983 bin yüz seksen) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.