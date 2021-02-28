Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 23, Filistin'de 23 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişi vefat etti, 3 bin 248 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 933 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 406'ya, vaka sayısının da 695 bin 489'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 635 bin 931'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1911 kişinin testinin de pozitif çıktığını açıkladı.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 259'a, vaka sayısının da 208 bin 349'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 189 bin 154 olduğu aktarıldı.