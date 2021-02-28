Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

28.02.2021 16:07
Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 23, Filistin'de 23 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 23, Filistin'de 23 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişi vefat etti, 3 bin 248 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 933 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 406'ya, vaka sayısının da 695 bin 489'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 635 bin 931'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1911 kişinin testinin de pozitif çıktığını açıkladı.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 259'a, vaka sayısının da 208 bin 349'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 189 bin 154 olduğu aktarıldı.

Filistin, Irak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:14:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Irak ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei