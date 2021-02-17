Son dakika... Şanlıurfa'da 4 yıl önceki Savcılar Sitesi terör saldırısı kurbanları anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete törenle anıldı.

Şehit Günak ve Kete için Viranşehir Adliyesi'nde düzenlenen ilk törende, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve katılımcılar tarafından Şehitler Köşesi'ne karanfil bırakıldı.

Semiz, terörü lanetlediği konuşmasında, 17 Şubat 2017 yıllında terör örgütü PKK tarafından adliye lojmanlarına düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Kete ve Ahmet Oktay Günak'a Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Şehit İbrahim Kete'nin Karatepe Mahallesi'nde bulunan mezarı ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Anma programına katılanlar, şehit Kete'nin mezarına karanfil koydu.

Kaymakam Dereci, burada yaptığı açıklamada, teröre tepki göstererek, "Bu menfur saldırıyı yapan PKK terör örgütünü bir daha şehit ailelerimizin yanında şiddetle kınıyorum." dedi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan vatandaşların şehit edildiğini hatırlatan Dereci, tüm ülkeye başsağlığı dileyerek, terör örgütleriyle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.