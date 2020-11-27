Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Caddelerde yürüyen vatandaşlar

Polis ekiplerinin sürücüleri kontrol etmesi

Pazardaki vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılması Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kilis'te de Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu. Pazar yerlerini de denetleyen ekipler, esnaf ve halktan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.