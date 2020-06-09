Son Dakika | Şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde şehit olan vatandaşların aileleri ile gazileri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Minder, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.

Oğuz ve Minder belediyedeki görüşmenin ardından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olanların aileleri ile gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

Oğuz ve Minder, ilk olarak Ahi Mahallesi Muhtarı şehit Ali Anar'ın evini ziyaret etti. Şehit Anar'ın çocukları, eşi, anne ve babasıyla yakından ilgilenen Oğuz ve Minder, acılı aileye bir kez daha sabırlar diledi. Oğuz ve Minder daha sonra 15 Temmuz gecesi kendisi şehit, kızı ise gazi olan Hasan Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti. Oğuz ve Minder son olarak ise 15 Temmuz'da gazi olan ve bugüne kadar 40'a yakın ameliyat ve operasyon geçiren Mustafa Zorova'yı evinde ziyaret ederek, sağlık dileğinde bulundu.

Minder ve Oğuz, ziyaret ettikleri şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Minder ve Oğuz, aileleri evlerinde ziyaret ederek, evin miniklerine oyuncak hediye etti.

Başkan Oğuz daha sonra Minder'e, vatandaşlara daha hızlı internet hizmetini daha ucuz fiyata sunmak için faaliyete geçen belediye şirketi Kazan Bel Net hakkında bilgi verdi. Oğuz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK), "internet erişimi ve altyapı" lisansı alarak faaliyete geçen Kazan Bel Net'in, bu lisansa Türkiye'de sahip ilk ve tek belediye ve kamu şirketi olduğunu anlattı.