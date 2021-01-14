Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: "Kardeşimi emniyet amiri öldürdü" - Son Dakika

Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: "Kardeşimi emniyet amiri öldürdü"

14.01.2021 10:30

Son dakika haberi: Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: "Kardeşimi emniyet amiri öldürdü" Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kardeşini dönemin emniyet amiri olan ve FETÖ'cü olduğunu savunduğu Mustafa Hakan Kutluay'ın öldürdüğünü iddia etti.

Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: "Kardeşimi emniyet amiri öldürdü"

MARDİN - Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kardeşini dönemin emniyet amiri olan ve FETÖ'cü olduğunu savunduğu Mustafa Hakan Kutluay'ın öldürdüğünü iddia etti.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davası nedeni ile Mardin'e gelen Ali Haydar Safitürk, kardeşinin ölümü ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Kardeşini öldürenin dönemin emniyet amiri Mustafa Hakan Kutluay olduğunu savunan Ali Haydar Safitürk, Kızıltepe Devlet Hastanesindeki doktorların raporuna göre kardeşinin ameliyatlık bir durumu olmadığını belirterek, dönemin Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın baskısıyla Gaziantep'te bir hastaneye gönderilip oradaki doktorlar tarafından ayağından kafasına kadar kesilerek paramparça edilip kasten şehit edildiğini söyledi. Safitürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün devam etmekte olan yargılamasının bir parçası olarak Derik'te kusuru ve ihmali bulunan kolluk kuvvetleriyle ilgili duruşma var. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada rahmetli şehit kaymakamın şehit edildiği gün Türkiye ve kamuoyuna ilan edilen 'Yazı işleri müdürü katildir ve yanındaki elemanlar, memurlar bu işi yapmıştır' ibaresi tamamen boş çıktı. İçeride olayla bağlantısı tespit edilemeyen fakat terör örgütü mensubu olan bir kişinin bulunduğu bizi tatmin etmemiştir. Çünkü bu içeride 2 kez müebbet alan kişinin olayla bağlantısını mahkeme bulamamıştır. Dolayısıyla mahkemede bizimde tanık olduğumuz, görmüş olduğumuz birçok eylem bizi huzursuz etmiştir."

"Olayın failinin emniyet amirinin olduğunu düşünüyoruz"

Bu yargılama sonucunda çıkan gerçeğin olayı emniyet amirinin yaptığını gösterdiğini savunan Safitürk, "Şöyle ki emniyet amiri patlamayı olay yeri incelemesini yaptırmadan yarım saat sonra yıkamış, silmiş ve bütün materyallerin tamamını kaymakamlık makamını tertemiz temizlemiştir. Kendisinin bu patlamayı organize ettiğinin birinci göstergesidir. Daha sonra yargılama sürecinde kaymakamla görüşen son kişinin emniyet amirinin arkadaşı ve zamanın kapatılan Derik Dershanesinin sahibinin olması kaymakamla olan bu görüşmeyi ayarlayan kişinin Emniyet Amiri Mustafa Hakan Kutluay olması bu patlamayı yapan kişinin emniyet amirinin olduğunun en büyük göstergesidir. Bunların haricinde yargılama sürecinde gerek Derik Asliye Mahkemesi'nde gerek 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olan 3 tane polis memurunun olayı emniyet amirinin yaptığını resmen ifadeleri tutanakları mevcuttur. Mahkemede kararları mevcuttur. Dolayısıyla biz bu olayın failinin emniyet amirinin olduğunu düşünmekteyiz. Yargılamanın bunun üzerinden yapılması gerektiğine inanmaktayız. Bu olayı emniyet amirinin yapmış olduğunun her türlü belgesi mahkemenin elindedir. Fakat bir türlü bu emniyet amirinin yargılanmıyor olması, hatta o gün komiser hükmünde olan Mustafa Hakan Kutluay'ın bugün emniyet müdürü rütbelerine terfi edip Kayseri gibi Türkiye'mizin güzide bir kentinde asayişten sorumlu emniyet müdür olarak çalışması şehidimizin kanına da bizim kanımıza da ve duyduktan sonra bütün ülkenin kanına dokunacak olduğunu düşünüyoruz. Derhal gelsin, yargılansın, gereği yapılsın. Ben bu ithamları kafamdan uydurmadım, bütün belgeleri sunmuş olduğum mahkemede tescil edilmiş belge olduğunu bütün Türkiye görmektedir. Dolayısıyla yargılamanın bu şekilde yapılmasını istemekteyiz" dedi.

"Bütün tanıklar emniyet amirinin FETÖ'cü olduğunu söyledi"

Emniyet amirinin FETÖ'cü olduğuna kendisinin de inandığını vurgulayan Safitürk, "Mardin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bütün tanıkların kendisinin FETÖ'cü olduğunu söylemesidir. Bu tabi ki bir şey olmayabilir ama Derik'te kapatılan FETÖ'cüler dershanesinin sahibinin kendi aracılığıyla, sıkı dostluğuyla kaymakama randevu alışından bununla beraber onunla dost olması kendisinin de FETÖ'cü olduğu anlamında bir olgu çıkartmaktadır. Sıkı fıkı bağları olduğu tanıklar tarafından beyan edilmektedir. Zamanın Mardin Valisi Mustafa Yaman rahmetli kaymakama olaydan bir gün önce 'Yarın sana MİT, polis ve jandarma istihbaratından almış olduğumuz sağlam verilere göre bombalı saldırı yapılacak tedbirini al' gibi bir mesajı vardır. Kaymakam da kendisine teşekkür ederek gerekli önemleri alacağını, kendisinin rahat olması gerektiğini söylemiş, u mahkeme kayıtlarında vardır bu mesaj. Daha sonra rahmetli kaymakamın Kızıltepe Hastanesindeki durumu tüm görgü doktorlar vesilesiyle şehit olacak durumda değildi. Sağlık camiasının kontrolünden valinin baskısıyla Gaziantep'teki bir hastaneye sevki yapıldı. Valinin baskısıyla doktorların itiraz etmesine rağmen bunların hepsi mahkeme kayıtlarıyla sabittir. Gaziantep'te kasten çocuğumuzun doktorlar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesilerek öldürülmüş olduğu mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu sevki günün Valisi Mustafa Yaman yaptırmıştır. Çocuğumuz Kızıltepe'deki doktorların tamamının ifadeleri ve Antep'teki hastanenin ve ameliyatı yapan doktorların ifadesine göre, çocuğumuz Antep'te kasten doktorlar tarafından şehit edilmiştir. Kızıltepe'deki tüm doktorların ifadesine göre, ölümüne şok olduk. Mutlaka yaşaması gereken kendinde olan bir insandı. Ölmesini gerektirecek hiçbir neden yoktu. Cumhuriyet savcılığı ve hakimler tarafından bütün hekimler sorgulanmış, kaymakamın durumu ortadaydı. Hiç ameliyat gerektirmeyen bir tutumla rahmetli kaymakam ayağından kafasına kadar paramparça kesilerek kasten şehit edilmiştir. Bunların tamamı mahkeme kayıtlarıyla belgelidir" diye konuştu.

"Olay yeri incelemesi yapılmadan bölge temizlenmiş"

Rahmetli kaymakamın şehit olacağı bilgisinin birçok defa valiliğe geldiğini dile getiren Safitürk, "Rahmetli kaymakamın şehit olacağı bilgisi o kadar fazla valiliğe gelmiş ki yapmış olduğu son 5 toplantısında çıkan en net kararlardan 1'incisi Derik Kaymakamına saldırı yapılacak olduğu, emniyet tedbirlerinin en üst düzey kırmız alarmda yapılması gerektiği ile ilgili Derik Emniyet Amirliğine her toplantı sonrası yazı yazıldığı, Derik Emniyet Amirinin kendisine gönderilen bu yazılar gereği hiçbir ifade almadığı, kendisine açılan kamu davasında hiçbir önlem alamadığını ve bunlar haricinde şehit olmuş bir kaymakama hakaret edici cimriydi, kıskançtı gibi ifadeleri kullanması da kendisinin devlet terbiyesinden münezzeh olduğunu göstermektedir. Olay yeri incelemesi yapılmadan temizletilen bir yerin neden temizletildiği sorusu sorulmamış olması bizi bir sürü soru işaretlerine boğmuştur. Derik'te kaymakamın sorumlu olduğu sığınmacılar kampı vardı. 15 bin kişilik, 3 aylık gelmiş parası vardı. Bu paranın ortadan kaybedilme olayı vardı. Kaymakam rahmetli bu parayı mutlaka birilerinin kaybeden kişilerin ki bunlar bellidir yedirmemek için uğraştı. Bu kişiler kaymakamı bu paranın takipçisi olması sebebiyle mutlaka öldürtmek istediklerinden dolayı emniyet amirinin bu para bağlantısının da içinde olduğu, bu parayı da götürenlerin ciddi anlamda makam ve para peşinde oldukları, rahmetlinin şehit edilişinde menfaati olan kişilerinde yani bunların vali tarafından daire başkanı yaptırıldıkları vasıfsız kişiler var. Kaybedilmesinde katkısı olan kişilerin Vali Mustafa Yaman tarafından kayyum atanmış olduğu belediyede daire başkanları olarak görevlendirilmeleri vardır. Kendisinin sağlık sektöründe yapmış olduğu yazışmalarda kendisine yardımcı olan o gün bugün başhekimlik yapan doktor bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: Kardeşimi emniyet amiri öldürdü
Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: Kardeşimi emniyet amiri öldürdü
Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: Kardeşimi emniyet amiri öldürdü
Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: Kardeşimi emniyet amiri öldürdü

Fetullahçı Terör Örgütü, Muhammed Fatih Safitürk, Mustafa Hakan, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: 'Kardeşimi emniyet amiri öldürdü' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şehit kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia: "Kardeşimi emniyet amiri öldürdü" - Son Dakika
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