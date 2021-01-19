Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

19.01.2021 13:12

Son dakika haberleri... - Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

- Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Öte yandan Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan birinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü. Özdağ'ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri de duyuldu.

Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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