Son dakika... Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ile yatırım olarak görenlerin talebiyle ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ediyor. İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirebiliriz. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

Koronavirüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar, ikince el otomobilleri yatırım aracı olarak gördü. Talebi artıran son durum ise koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin talebin oldukça altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.