Siirt İl Özel İdarespor, 8 futbolcuyla anlaştı.

Teknik Direktör Ramazan Silin, teknik heyet ve kulüp yönetimiyle yapılan istişareler sonucu sezon sonuna kadar 8 futbolcuyla anlaşma sağlandığını belirtti.

Ara transferlerin takıma güç katacağını dile getiren Silin, şunları kaydetti:

"3. Lig 2. Grupta mücadele eden takım, Antalya'da kamp çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor. Takımda önemli mevkilere takviye yaptık. Stoper Mustafa Çiçekli, sağ bek ve sağ ön Emre Alan, ön libero ve stoper Halil İbrahim Şagar, ön libero orta saha Şirin Soydan, orta saha Alperen Aydın, sağ ve sol ön Mehmet Fatih Ayık, orta saha Furkan Temir ve forvet Berat Tosun ile sezon sonuna kadar anlaştık. Antrenmanlara çıkan yeni futbolcular kısa sürede takıma uyum sağladı."