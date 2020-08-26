Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa O, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan mağdur İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin adli süreç devam ediyor.

Bu kapsamda hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa O'nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının yeniden gözden geçirilmesi ve sanığın kaçma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle, Musa O'nun tahliyesi talep edildi.

İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, olay tarihi itibarıyla reşit olan mağdurun 24 Haziran'da ikametini terk ettiği ve Kurtalan'da bir gece, üç gün de Siirt'teki bir otelde kaldığı, ardından sanık ile mağdurun sanığın kaldığı ikamete geçtikleri belirtildi.

Sanığın ve intihar etmeden önce mağdurun verdiği ifadeler ile adli tıp raporunu inceleyen mahkemece verilen kararın gerekçesinde "mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu, söz konusu ikamette birkaç gün birlikte kaldıkları" belirtildi.

Mağdurun cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği ifadelere dikkat çekilen kararda, "Rıza dışı gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı eyleminden sonra rızaya dayalı olarak yeniden cinsel birlikteliklerde bulunulmasının olağan yaşam koşulları ile bağdaşmayacağı" savunuldu.

Kararda, "Olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen mağdurun intihar girişiminde bulunmadan önce yazdığı iddia edilen mektubunda geçen bir kısım isnatların mağdurun daha önce vermiş olduğu ifadesi ile bariz zıtlıklar barındırması ve atılı suç yönünden sanığın eylem öncesinde mağdura yapmış olduğu iddia edilen evlenme vaadinin de doktrin ve yargısal kararlara göre mağdurun fiile karşı koymasını ortadan kaldıracak nitelikte bir hile olarak kabul edilmemesi karşısında, sanığın mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia olunan cinsel eylemlerini cebir ve tehdit kullanarak veya mağdurun iradesini fesada uğratacak sair diğer davranışlarla gerçekleştirdiğine ve dolayısıyla üzerine atılı 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçunu işlediğine dair dosya kapsamında yer alan delillerin 5271 sayılı CMK'nın 100. maddesi kapsamında tutuklama kararı verilebilmesi yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterecek boyuta ulaşmadığı" aktarıldı.

"Hakkında çıkartılan yakalama emri üzerine ilgili kolluk birimine kendiliğinden gelerek teslim olan sanığın kaçacağı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme veya tanıklar üzerinde baskı eylemlerinde bulunacağı yönünde dosya içerisinde herhangi bir emare de bulunmadığı" ifade edilen kararda, sanık hakkında verilen tutuklama kararının dosya kapsamında yer alan deliller uyarınca ölçülülük ilkesine aykırı olduğu yönündeki hukuki ve vicdani kanaatle sanık müdafinin itirazının kabul edildiği belirtildi.

Mahkeme, Musa O'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından tahliye edilen Musa O. tutuksuz olarak yargılanacak.

Öte yandan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme, verdiği tahliye kararı ile ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre başkaca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiş, şüpheli Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.