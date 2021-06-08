Futbolda şike kumpası davasında mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca bin 292 yıl hapis cezasına, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü bin 971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri görülen 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz cuma günü karara bağlandı. Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz duruşmada sanıkların kendilerini tehdit ettiğini fakat Türk hakim ve savcılarının bu tür tehditlerle inandığı kararı vermekte çekinecek veya korkacak insanlar olmadığını vurguladı. Uğuz, Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığına kastedenleri kimi zaman bir gardırop arkasından kimi zaman Meriç Nehri'nin kıyısından kimi zaman ise yurt dışından saklandığı çukurdan yakalayıp Türk adaletine teslim ederek hesap soruyor, sormaya da devam edecektir dedi.

Mahkeme heyetinin verdiği karardan yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KRİTİK İSİMLER YÜZLERCE YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'i 76'kez Haberleşmenin gizliliğini ihlal, 155'kez 'Resmi belgede sahtecilik, 80'kez İftira suçlarından toplamda bin 766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı 76'kez Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme, 166'kez Resmi belgede sahtecilik, 91'kez İftira suçlarından toplamda bin 292 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ise 47'kez Haberleşmenin gizliğini ihlal etme, 81'kez Resmi belgede sahtecilik, 44'kez İftira suçlarından 999 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme heyeti bu üç sanığa daha önceden Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza verildiği için karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise Silahlı terör örgütüne üye olma, 91'kez İftira ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

35 SANIĞA CEZA VERİLMEDİ

Heyet, 35 sanık hakkında beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı kararına hükmetti. Heyet geri kalan 43 sanığın da değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.