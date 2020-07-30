Son dakika spor: Trabzonspor kupasını aldı

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor düzenlenen törende kupasını aldı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:26

Kaynak: İHA

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