Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

678 ARTÇI DEPREM

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor" dedi.

"TEMEL GÖREVİMİZ"

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir" diye konuştu.

"6 BİN 455 ÇADIR KURULDU"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık" dedi.

"KENDİ BAŞINIZA GÖNDERMEYİN"

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BİNALAR TARANACAK"

Soylu: "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...