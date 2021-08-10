Üye Girişi
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2)

10.08.2021 19:22
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberler: ???Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ???çam balı ve arıcılıkla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Çam balı üretim alanına alternatif olarak milli parkaları müsaade etmiyorduk, milli parklar da arıcıların konaklamasına açılacak.

???Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ???çam balı ve arıcılıkla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Çam balı üretim alanına alternatif olarak milli parkaları müsaade etmiyorduk, milli parklar da arıcıların konaklamasına açılacak." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de 275 orman yangına ilave olarak 219 kırsal yangına da müdahale ettiklerini söyledi. Yangınlara 15 uçak, 9 İHA, 62 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri 430 iş makinesi, 5 bin 250 personelle müdahale edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, yangının ardından makilik alan temizliğinin de hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Köyceğiz'deki yangının "cehennem deresi" adı verilen vadinin hafif dışına taşma eğilimi gösterdiğini aktaran Pakdemirli, Bodrum Gümüşlük'teki yangına da havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) iklim değişikliği raporuna göre yangın sayıları ve ilerleme hızının artmasında iklim değişikliğine etkisinin oldukça fazla olduğu bilgisini veren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla IPCC raporunun ilk bölümü yayımlandı. Rapor küresel ısınmanın hızı ve sonuçlarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Sanayi devriminden bugüne dünya ortalama sıcaklığı 1,2 derece arttı. Paris İklim Anlaması bunu 1,5 derece ile sınırlamayı hedefliyor ama rapora göre 20 yıl içerisinde bu sınıra ulaşılacak ve aşılacak. Sıcaklıktaki bu artış ile iklimde hızlı ve büyük ölçekte değişiklikler meydana geldi. Yaşadığımız aşırı yağış ve sel, yüksek sıcaklık ve yangınlar bunun neticesinde. İklim değişikliği üzerine su, tarım, orman gibi görev alanlarımızdaki tüm konularda detaylı çalışmalarımız ve eylem planlarımız mevcut. Bunları şartlara göre güncelliyor ve tedbirlerimizi de bu çerçevede netleştiriyoruz. Ülkemizde orman varlığını artırmak için 137 fidanlığımız var. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele için fidanlıkların yıllık üretim kapasitesi toplam 500 milyon fidan. Tohum stok merkezinde 3 milyar adet tohum mevcut. En zor günleri de dikkate alarak fidan ve tohum üretim planlarımızı yapıyoruz. 2021 yılı fidan dikim sezonu için 1000 farklı türde 273 milyon dikilmeye hazır fidanımız var. Güçlü bir altyapımız var. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da 4'üncü sıradayız. Dünyada orman varlığını artırmada 46'ncı sıradan 27'nci sıraya son 5 sene içinde çıktık. Yeşil vatanı güçlendirme için de bir altyapımız var."

Orman yangınlarıyla mücadelede en yeni teknoloji kullanılıyor

Jandarma helikopterlerinin çok kısa sürede bambileri taşıyacak vaziyete geldiğini hatırlatan Pakdemirli, "10 jandarma helikopteri su atar ekipmanları taşıyacak vaziyete geldi. Bunlar her gün kullanacağımız hava araçları değil ama Türkiye'de akut dönemlerinin tekrar yaşanabileceğini düşündüğümüz zaman bu tarz kolay ulaşabilir kara, hava ve insan kaynağı güçlerine de ulaşabiliyor olmamız lazım." dedi.

Bakanlığın orman yangınlarıyla mücadelede en yeni teknolojileri kullandığına değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İlk müdahale son derece önemli. Böyle havalarda müdahale süreci uzadığı sürece yangınlar bazen önü alınamaz vaziyete geliyor. Kara araçların neredeyse hepsi bize ait. Bazen diğer kurumların itfaiye gibi araçlarını da kullandığımız oluyor. Hızlı değişen teknolojiyi yakalamak için hangi yöntem daha ekonomikse o yöntemi kullanıyoruz. Satın alıyor ya da kiralıyoruz. Yorulmadan dinlenmeden her bir karış ormanı korumak için canını hiçe sayan kahramanlarımız tüm milletimize güç veriyor. Aynı mücadele azmiyle yanan yerleri eski haline kavuşturacağız. Kötü bir hatıradan da yeşil bir gelecek meydana getireceğiz. Son ateş sönene kadar yanan her yer yeşile dönene kadar mücadeleye devam."

"Yüzde 30'a varan meyveli orman ağacı dikilecek"

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede ilk basamağın yangının çıkmasını önlemek olduğunu belirtti.

Yanan orman alanlarını mücadele yöntemine uygun şekilde ağaçlandıracaklarını belirten Pakdemirli, ???"Bu amaçla orman, yaban hayatı ve orman köylüsünün ekonomik kalkınması düşünülerek meyveli orman ağaçları da dikilecek. Yapılan ağaçlandırmada emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler minimum 60-80 metre arası olacak. Bantlar halinde yangına dayanıklı türler dikilecek. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde yangın koruma şeritleri oluşturulacak." diye konuştu.

Meyveli orman ağaçlarında dirençli türleri tercih ettiklerini belirten Pakdemirli, yüzde 30'a varan meyveli orman ağacı olacak, keçi boynuzu, mahlep, selvi, alıç, menengiç, incir ve ahlat gibi ağaçların bir yandan da orman köylüsüne gelir sağlayacağını ifade etti.

Pakdemirli, yangın bölgesinde yaraları sarmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilk günden bu yana tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak bu kapsamda il hasar tespit komisyonunun afetten etkilenen çiftçinin hasar kayıtlarını tuttuğunu anlattı.

Etkilenen tüm hayvanların tedavisinin özel ve devlet veterinerleri tarafından ücretsiz yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu, ücretsiz tıbbi tedavi, ilaç ve malzeme sağlanıyor. Yine bölgede hayvanların ihtiyacı olan kaba yem, kesif yem, yemlik, suluk, hayan barınma çadırları il müdürlükleri koordinasyonunda yürütülüyor." diye konuştu.

Yangından zarar gören vatandaşlara telef olan büyükbaş, küçükbaş hayvanları ile zarar gören arı kovanlarının tamamını hibe olarak karşılayacaklarını anlatan Pakdemirli, tarımsal faaliyetin sürdürülmesi maksadıyla tarımsal zararlara da belli miktar ödeme yapacaklarını anlattı.

"Milli parklar da arıcıların konaklamasına açılacak"

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Maalesef fazlasıyla bilgi kirliliği mevcut. 'Çam balı bitti, arılar öldü' diye şeyler söyleniyor. Arıların çoğu yaylada olduğu için aslında hasar çok az. Ancak geriye nasıl döneceğiz. Döndüğümüzde ormanlık alanlar azaldığı için buradaki popülasyonu nasıl sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz gibi sorular var. Arıcılarımız endişe etmesin, cesaretleri kırılmasın. Yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artırarak sürdüreceğiz. Yangından zarar gören tespit ettiğimiz ve etmeye devam ettiğimiz çam balı üreticilerimize de 30 lira bölü kilo bal üretim desteği vereceğiz. Çam balı üretim alanına alternatif olarak milli parkları müsaade etmiyorduk, milli parklar da arıcıların konaklamasına açılacak."

"Kamuoyunda uçak neden satın alınıyor, hava araçları neden kiralanıyor" gibi şeylerin olduğunu belirten Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman Teşkilatı Yönetim, hava araçları hariç tüm hava araçları, yangın söndürme hava araçları ezelden beri 30 seneden fazladır kiralama yöntemiyle hizmet alımı yöntemine gidilmiş. Envantere de alınabilir, kiralama da olabilir. Kiralamadaki maksat şudur. İster istemez bu havanın kullanım yoğunluğu yılın 3-4 ayına yoğunlaşıyor. Kalan 8 ayda bu hava araçlarını boş yatması bu işin satın alınmasını çok pratik kılmayabiliyor. Bugüne kadar kiralama yöntemine gidilmiş ama 2019'dan itibaren envantere uçak alınmasıyla alakalı bir çalışma yürütüyoruz. İleriye dönük sezonluk kiralamalarda belli risklerin olabileceğine dair hissiyatımız var. Bu anlamda envantere uçak alım çalışmaları sürüyor. Hava araçlarının geneli Özal'dan beri 40 senedir kiralamayla gitmiş. Arkasında yatan mantık 4 ay çalıştırdığınız, 8 ay da çalışmayacak olan hava araçlarını ve hava filosunu korumak, bunu işletmek ve bununla ilgili pilot istihdamı yapmak, kamuda bunları yapmak daha zor olduğu için bu şekilde gidilmiştir. Bununla alakalı ciddi bir sektör de oluşmuş durumda. Bu sezon da çıktık kiralama yaptık bize yeterince hava aracı kiralayamadık gibi bir durum bugüne kadar oluşmamış. Burada bir pazar da oluşmuş durumda. Türkiye'de tedarikçiler de oluşmuş durumda. 20 seneyi aşkın bu konuda hizmet veren tedarikçiler de oluşmuş durumda. Bu, şimdilik böyle gediyor. Hem bizim aldığımız ya da kiraladığımız ayrıca da kamuda bulunan diğer stoklara da göz gezdirmemiz gerekiyor."

(Bitti)

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2)

Bekir Pakdemirli, Milli Parklar, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti 19:19 Cinsel taciz suçlamalarının odağındaki New York Valisi Cuomo istifa etti Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 18:52 Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı 18:28 Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi 18:07 Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü 17:11 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu 16:49 Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar 16:40 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın 15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi         
19:27
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi         
19:06
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi         
18:41
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti         
17:00
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş         
16:43
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek         
16:19
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların "Yeni inekler geldi mi" şifresi çözüldü         
14:57
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 19:44:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement