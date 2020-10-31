Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

31.10.2020 17:37
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde ilk anlardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini belirterek, "Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde ilk anlardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini belirterek, "Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada." dedi.

Şentop, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazında incelemede bulundu. Bu sırada enkaz altında iki kızı, kayınvalidesi ve iki yakınının kurtarılmasını kucağındaki oyuncak bebekle bekleyen Nilay Yücel ile görüşen Şentop, daha sonra Doğanlar Apartmanı'ndaki çalışmaya geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şentop, acı afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilediğini kaydetti.

Şentop, şu ana kadar vefat sayısının 26 olduğunu, 886 da yaralı bulunduğunu, 100'ün üzerinde vatandaşın enkazdan canlı olarak kurtarıldığını, 19'unun yoğun bakımda tedavi gördüğünü, taburcu edilenlerin olduğunu kaydetti.

Halen 9 enkazda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Şentop, "Arama kurtarma devam ediyor, inşallah enkaz altında olduğu düşünülen vatandaşlarımızı sağ olarak çıkartmayı başarabiliriz. Olayın meydana geldiği ilk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada." diye konuştu.

Deprem sonrası mala gelen zararın telafi edileceğini ancak enkaz altındaki canları kurtarmak zorunda olduklarını dile getiren Şentop, "Allah beterinden saklasın, korusun. Ama bu da tabii bir sonuç. Saati günü belli değil, mutlaka karşılacağımız bir tablo, bu gerçekliği bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Çalışmaları dua ederek takip ettiklerini, İzmirli vatandaşların acısını paylaştıklarını, TBMM olarak yanlarında olduklarını göstermek üzere kente geldiğini aktaran Şentop, "Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum İzmir'e. İnşallah enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde kurtarırız." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, enkaz altında kaç kişinin bulunduğunu bilmenin şu an için mümkün olmadığını, yarına kadar netleşeceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Deprem, İzmir, Kamu, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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