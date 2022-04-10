Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi - Son Dakika
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Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

10.04.2022 21:48
Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, bir otelde düzenlenen programda davetlileri kapıda karşıladı.

İftar programında Emniyet Müdürü Fındık ile Vali Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Vali Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 177 yıldır huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını söyledi.

Yıldırım, "Görevlerini büyük bir özveri ve vatan sevgisiyle yerine getirerek Tekirdağ'ın huzur şehri olması için görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür ederim. Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan şehit yakınları devletimizin ve milletimizin kalbinde en kıymetli yerdesiniz. Devletimiz ve milletimiz şehitlerin geride bıraktıkları eş, evlat, anne, baba ve kardeşlerine, gazilerimize ve gazilerimiz ailelerine layık oldukları değeri geçmişte olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edecektir." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da emniyet teşkilatıyla her zaman kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, polislerin kutsal bir görev yaptıklarını dile getirdi.

Emniyet Müdürü Fındık ise çok güzel bir mesleğin mensupları olduklarını aktararak, "Bu şerefli mesleği yapmak bizlere ve teşkilatımıza gurur veriyor. Bu vatan, bu toprak bize şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Ben hem kendi adıma hem de teşkilatım adına bu emanete canımız pahasına sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Gece gündüz demeden çalışarak milletimizi, vatanımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, şehit ve gazi yakınları, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tekirdağ'da şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi - Son Dakika


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