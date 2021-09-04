Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule- Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı. Kazada, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

Tekirdağ, Ölü, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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