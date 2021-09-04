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Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

04.09.2021 09:22

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule- Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Güvenlik kamerası - Yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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