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Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti - Son Dakika

Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti

16.02.2022 11:02
Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti

Gelen son dakika haberine göre Kurulduğu günden beri hain saldırılarla toplumun hafızasında silinmeyen acılar bırakan terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiği Ankara'daki Merasim Sokak saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

Kurulduğu günden beri hain saldırılarla toplumun hafızasında silinmeyen acılar bırakan terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiği Ankara'daki Merasim Sokak saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçları, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlendi.

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 vatandaş yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre saldırıyı, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer yaptı.

Örgütün paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen saldırının, sözde PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

Örgüt elebaşları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin o dönem elebaşı olan Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişinin cezalandırılması talep edildi.

Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Faillere ceza yağdı

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca bu sanıklar, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320'şer lira adli para cezasına mahkum edildi.

Sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'a, "terör örgütü üyeliğinden" 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan ise "dolandırıcılıktan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Serdar Bulut ve Uğur Yüce, bütün suçlardan beraat ederken, İstanbul'da aynı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Sinem Oğuz'un dosyası reddedildi.

Aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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Suriye, Ankara, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti - Son Dakika


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