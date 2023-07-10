Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi

10.07.2023 09:13

Terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, saklandığı mağarada komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadelesi hız kesmeden başarısıyla devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusunun saklandığı mağarada öldürüldüğünü duyurdu.

KOMANDOLARDAN NOKTA OPERASYON

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi."

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta öldürüldü

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPILDI

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta öldürüldü

YANINDAKİLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel'in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi. Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı bulunurken, güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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