Son dakika! Trabzon'da mesai ve vardiya saatlerine "Kovid-19" düzenlemesi yapılacak - Son Dakika

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının mesai ve vardiya saatlerinde düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak, Kovid-19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen denetim faaliyetlerinin, vatandaşların kalabalık şekilde bulundukları yerlerde yoğunlaştırılacağı ifade edilen açıklamada, evlere paket servis ve "gel­ al" şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah ve düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına karar verildiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurulumuzda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesine, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.