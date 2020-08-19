Son dakika... TRABZON HATAY Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz... - Son Dakika

Son dakika... TRABZON HATAY Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz...

Bir son dakika haberine göre Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyorTRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay...

Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan sinema filmi hazırlanacak. Şehit oğlu Eren Bülbül'ün unutulmamasını istediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman biraz belki hasret gidereceğim. 2021'de başlayacağı söylendi; o günü heyecanla bekliyorum" dedi. Film haberini duyduklarında heyecanlandıklarını söyleyen şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ise, "Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Arkadaşları, çevresi, herkes onun çok büyük bir kahraman olduğunu söylüyor" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan bir sinema filmi için 'Ayla', 'Müslüm', 'Çiçero' ve 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' gibi biyografik sinema filmlerine imza atan yapımcı Mustafa Uslu, hazırlıklara başladı.

'OĞLUM YİNE GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELECEK'

Filmle ilgili konuşan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun unutulmamasını istediğini söyledi. Ayşe Bülbül, "Benim yavrum vatanı için, bayrağı için, toprağı için şehit oldu. Onun unutulmamasını çok istiyorum. Filme onay verdim, olsun istedim. Onu izleyince oğlum yine gözümün önüne gelecek. Belki üzüleceğim ama onu unutmadıkları için sindirmeye çalışacağım. Belki de ilk başlarda zor olacak ama alışacağım. Benim oğlumu merak edip izleyecekler. İzleyenlerden, bu filmi gerçekleştireceklerden, herkesten Allah razı olsun" dedi.

'O GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM'

Filmde özellikle Eren'in çalışkanlığını ve çalışırken hiçbir işten kaçmadığının vurgulanmasını görmek istediğini söyleyen Ayşe Bülbül, filmle Eren'in hasretini de gidereceğini anlattı. Ayşe Bülbül, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman belki biraz hasreti gidereceğim. 2021'de başlayacağı söylendi bana. O günü heyecanla bekliyorum. Belki de yavrumun hayatında unuttuğum anlar olacak. Filmde onları da izleyeceğim. O günü heyecanla bekliyorum. Bir işi yaparken, işe giderken gönüllüydü hep. Halen onları kafamda canlandırıyorum. O anları filmde görmek isterim" diye konuştu.

'OĞLUMUZUN KAHRAMANLIKLARINI GÖSTERSİNLER'

Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ise, "Eren, oğluma yeri gösteriyor, gidiyorlar. Teröristler çıkınca benim oğlum korumak için üzerine kapanıyor. Bizim isteğimiz 'Eren Bülbül'ü kurtarmak için canını feda eden başçavuş' deseler bize yeter. Benim oğlum dağlara gider, oralardan hiç gelmezdi. Bayramlarda bile evine gelmez, yolunu bilmezdi. Kurban Bayramı'nda kurbanını keser, 'anne ben göreve gidiyorum' der giderdi. Öyle görevine düşkün, dağlara düşkün, görevini çok seven, canını veren bir evlattı" dedi.

'KAHRAMANLIKLARI ANLATILSIN'

Anne Gedik, Eren Bülbül ve oğlu Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alması planlanan filmle ilgili, "Film çekilecekse benim oğlumun kahramanlıklarını anlatsınlar. Oğlum filmlerde oynayabilirdi. Çok kahramandı, 'Anne ben 9 canlıyım' derdi. Cüneyt Arkın filmlerindeki gibiydi. Canını feda etti. Göreve gidiyordu, beni aradı, 'oğlum gitme' dedim. 'Ne yapayım anne, o gitmesin, bu gitmesin, ben gitmeyeyim teröristlerden insanları kurtarmaya kim gitsin, gideceğim' dedi. Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Arkadaşları, çevresi, herkes onun çok büyük bir kahraman olduğunu söylüyor" diye konuştu.

'KARADENİZ'E TERÖRİST SIZDIRMAYACAĞIM'

Şehit oğlunun 'Baba benim canım sağ olduğu sürece Karadeniz'e terörist sızdırmayacağım' dediğini anlatan baba Ahmet Gedik ise, şunları kaydetti: "Ferhat çok zeki bir çocuktu. Arkadaşları da hala anlatıyor. Dışarıdan 3 üniversite bitirdi. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Filmi olursa, kahramanlıkları anlatılırsa, herkes tarafından bilinir. Biz zaten unutamıyoruz, geceleri hep rüyalarımızda."

Son dakika... TRABZON HATAY Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz...

Eren Bülbül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... TRABZON HATAY Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz         
15:55
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi         
15:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak         
15:23
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı         
14:56
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti         
13:48
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi         
12:35
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı         
09:32
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı         
09:09
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 19:00:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... TRABZON HATAY Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayeleri beyaz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei