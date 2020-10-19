Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

19.10.2020 09:59

Son dakika habere göre Fransa tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi kadına hücre evini kiralamasında yardım ettiği iddiasıyla gözaltına şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi kadına hücre evini kiralamasında yardım ettiği iddiasıyla gözaltına şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üç gün önce tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi Tunus uyruklu Soumaya Raissi'nin (30) kente gelmesine ve kaldığı hücre evini kiralamasına yardım ettiği öne sürülen F.Y'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla örgüt üyesi kadın için 4 katlı binanın birinci katını 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığını belirlediği zanlı F.Y'yi merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı.

F.Y'nin ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

İhtiyaçlarının iki kişi tarafından karşılandığı iddiası

Bu arada, tutuklanan kadının kiralanan evden dışarıya çıkmadığı, yaşamsal malzemelerinin de iki kişi tarafından karşılandığı belirlendi.

Polis ifadesinde Soumaya Raissi'yi Suriye asıllı olarak bildiğini ve yardım için evi kiralamasını sağladığını savunan F.Y'nin örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce iki kez gözaltına alındığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirlediği terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'yi sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenilmişti.

Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı
Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı
Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı
Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

Fransa, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
10:00
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi         
07:36
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 10:20:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei