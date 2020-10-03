Son dakika: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerini ekim sonuna kadar erteledi - Son Dakika

Son dakika: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerini ekim sonuna kadar erteledi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerini ekim ayı sonuna kadar ertelediğini duyurdu.

Son dakika: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerini ekim sonuna kadar erteledi, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerini ekim ayı sonuna kadar ertelediğini duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde yaşanan süreç hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuz, Sağlık Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle Tekerlekli Sandalye Basketbol, Ampute Futbol ve Oturarak Voleybol Lig karşılaşmalarında yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, Kovid-19 testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur. Bu görüş doğrultusunda tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybolda ligler ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacaktır. Kovid-19'un seyri dikkate alınarak söz konusu lig maçlarıyla ilgili ekim ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına, yeni şartlara göre lig programlarının yeniden açıklanmasına karar verilmiştir."

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerini ekim sonuna kadar erteledi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı "Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı         
00:43
Ali Babacan sahaya çıkıyor! İlk durak ana ocağı Ali Babacan sahaya çıkıyor! İlk durak ana ocağı         
00:02
Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı         
22:33
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı         
20:21
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 00:56:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerini ekim sonuna kadar erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei