Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 197 hasta taburcu olurken bugün 341 bin 854 test yapıldı.

BAKAN KOCA: YAKIN GÜNLERDE VEFAT SAYILARINA YANSIYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.58 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.58 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67.24 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 739 BİN 242 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 497 bin 989 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 41 milyon 739 bin 242 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 763 bin 70 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 118 de yeni vaka tespit edilmişti.