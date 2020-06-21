Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 21Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 40 bin 496 test yapıldı ve 1192 yeni vaka tespit edildi. 23 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 950'ye, toplam vaka sayısı ise 187 bin 685'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 160 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 412 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 327, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 803 oldu.

VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önemli bir veriyi vatandaşlarla paylaştı. Bakan Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı