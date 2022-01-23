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Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi

23.01.2022 19:14

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi, 185 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 185 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 75 bin 422 hasta taburcu olurken bugün 392 bin 281 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi

"OMİCRON KOLAY YAYILIYOR AMA YAPILACAKLAR ZOR DEĞİL"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,20 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,37 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,20 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 743 bin 552 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 262 BİN 703 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 336 bin 203 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 262 bin 703 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 278 bin 269 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 72 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken 72 bin 856 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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