Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi
27.01.2021 20:36
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları artışa geçti: Bugün 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi, 132 kişi vefat etti.
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