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Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi

07.02.2022 19:25

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 7 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 96 bin 514 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 236 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 274 olurken toplam 432 bin 131 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 236 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 83 bin 274 hasta taburcu olurken bugün 432 bin 131 test yapıldı.

BAKAN KOCA: YENİ VAKA SAYISINA DAHİL OLMAK AN MESELESİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,63 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,65 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,63 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 530 BİN 366 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 505 bin 252 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 530 bin 366 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 689 bin 64 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 87 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken 87 bin 934 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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