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Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

29.07.2021 15:59

Son dakika: Türkiye'nin güneyi alevlere esir oldu. Dün öğlen saatlerine Manavgat'ta başlayan orman yangınlarına müdahale sürerken, bugün ise Marmaris, Bodrum ve Didim'de de yangınlar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya Manavgat'ta ülkeyi dehşete düşüren yangınlar nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de ise gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

MARMARİS'TE BAŞLAYAN YANGIN YERLEŞİM BÖLGELERİNE KADAR YAKLAŞTI

Bugün öğle saatlerinde ise Marmaris'ten gelen yangın haberleri ülke gündemine oturdu. Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

YANGINLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

"SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

KILIÇDAROĞLU'NDAN DA TEPKİ: SORUMLULAR BULUNACAKTIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangınlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin" sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

DÜN AKŞAM 5 İLDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Dün akşam Osmaniye, Adana, Kayseri, Uşak ve Mersin'de de yangın çıktı. Osmaniye ve Adana'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle bölgedeki bazı köyler boşaltıldı. Uşak'ta Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Kayseri'de yangına müdahale çalışmaları ise 100 kişilik ekiple sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre alevlere teslim olan 5 ilin son durumu şöyle:

ANTALYA

Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilirken, çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 7 personel Antalya'da görevlendirildi. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilirken, yangında birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı. Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildi.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

MERSİN

28 Temmuz'da Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen orman yangınına ise 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazözle müdahale ediliyor. Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirildi. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlandı. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 araç ve 6 personel görevlendirdi.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

OSMANİYE

28 Temmuz'da Osmaniye'nin Kırmacılı köyü ve Karacalar mevkilerinde meydana gelen iki ayrı orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinası, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale ediliyor. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülürken, Kırmacılı köyünde yangına müdahale devam ediyor. Kırmacılı köyündeki evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilirken, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

ADANA

28 Temmuz tarihinde Adana'da 21 noktada meydana gelen orman yangınlarına 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Meydana gelen yangınlardan 7 vatandaş etkilenirken, Sağlık Bakanlığından 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edildi. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirildi. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahalleleri ile Aladağ ilçesine bağlı Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

MUĞLA MARMARİS

29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline karşı tahliye planlamasına başlandı.

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Orman Yangınları, Fahrettin Altun, Manavgat, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Gürhan Filik: Yakan yaktiran kim mi? Yanan yerlerin ortak özelliklerine bakın anlarsiniz.. Deniz yada şehir manzaralı , yuksek , tepe eteklerinde poyraz ciktiginda başlatılan alanlar yakildiktan sonra 1 yıl içinde 2b raporu alınıp imara açılan yerler...kimmiş?? Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
  • Yunus Uzun: Senelerdir ormanlar kundaklaniyor Allah aşkına meclis ve sayın cumhur başkanım birsey yapın bu insanlar resmen devletimizi yok etmeye çalışıyor bunları idam edin konuyu kapatmayın ormanlarımız canlarımız onları korumak için teklonoji kullanalım daha fazla personel alalim içimiz parcanladi oradaki canlılar hep yandı çok üzüldüm çok cezaların arttilarim idam gelsin belli suçlara bakın bu olay nasıl bitiyor Cevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
  • Emre Sivri: Allah rızası için elektırık kontağı deyip kapatmayın artık hersey mahvoldu burda. Turizm beldelerıne girişleri neolur kontrollu yapın. Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
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