Son dakika: ÜST GEÇİDİ KULLANMAYIP, ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR - Son Dakika
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Son dakika: ÜST GEÇİDİ KULLANMAYIP, ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

14.05.2022 11:18
Son dakika: ÜST GEÇİDİ KULLANMAYIP, ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

Son dakika gündem haberi... ERZURUM'da merkez Yakutiye ile Palandöken ilçelerini birbirinden ayıran ve çoğunlukla Atatürk Üniversitesi öğrencisinin kullandığı kara yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazalarına rağmen üst geçidi kullanan sayısı çok az.

ERZURUM'da merkez Yakutiye ile Palandöken ilçelerini birbirinden ayıran ve çoğunlukla Atatürk Üniversitesi öğrencisinin kullandığı kara yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazalarına rağmen üst geçidi kullanan sayısı çok az. Yolun karşısına kara yolundan geçen Rüstem Ak, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, Evim burada çarşıdan geliyorum. Otobüs burada indirince köprüye gitmedim. Biliyorum yaptığım hata, yol bizim değil ama dikkatli geçtim. Bu yolda araç vursa gittik dedi.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında iki ilçeyi birbirinden ayıran Erzurum-Bingöl kara yolunun Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a çarptı. Okullarının mezuniyet yemeği için restoranlarla görüşmeye gittikleri belirtilen 2 öğrenci, ağır yaralandı. Öğrencilerden Nezahat Tanas Erzurum Şehir Hastanesi'ne, Zeynep Bağrıyanık ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzurum'da büyük üzüntüye neden olan kazandan bir gün sonra Tanas ve Bağrıyanık yaşam savaşını kaybetti. İki genç kız yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Her yıl birkaç kişinin ölümüne neden olan kara yolunu ısrarla kullananlara, Neden üst geçidi kullanmıyor sunuz sorusuna, Buralı değilim, Derse geç kaldım, Dalgınlığıma geldi, Dikkatliydim, Üşendim gibi bahaneler ürettiler. Yaklaşık 10 dakika içinde üst geçidi kullanan kişi sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken kara yolundan geçenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Yaklaşık 300 metre ara ile iki üst geçidin bulunduğu yolu tehlikeli bir şekilde geçen Rüstem Ak, Evim burada çarşıdan geliyorum. Otobüs burada indirince köprüye gitmedim. Biliyorum yaptığım hata, yol bizim değil ama dikkatli geçtim. Bu yolda araç vursa gittik, onun farkındayım. Birkaç gün önce iki kız çocuğunun öldüğünü duydum. Onlara da çok üzüldük. Allah rahmet eylesin diye konuştu.

Kara yolun Palandöken ilçesi tarafında kalan işyeri sahipleri de refüje karşı tarafa geçilmeyecek şekilde bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Esnaf, Karşıya geçişlerde gerek öğrenci gerekse bölge halkı üst geçitten çok kara yolunu kullanıyor. Yol otoban gibi. Her araç hızlı gidiyor. Otomobilin çarptığı kişinin yaşama şansı yok gibi dediler.

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Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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