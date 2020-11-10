Van Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilere öncülük etmek üzere gerçekleştirdiği bitkisel üretim demonstrasyon faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Göllü Mahallesi'nde demonstrasyon için tahsis edilen yaklaşık 12 dekar alanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinin de katılımıyla siyez buğdayı ile olgun ve hektor arpa çeşitlerinin ekiminin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siyez buğdayı; buğdayın atası olma gibi önemli bir özelliğe haiz olup; tarımı 10-12 bin yıl öncesine dayanıyor. Tek sıralı başak yapısına sahip, pek çok yerde kalitesi ve içeriği nedeniyle bulgur yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca tüm tahıl çeşitleri içerisinde gübre isteğinin düşük olması ve verimsiz arazilerde de iyi performans göstermesiyle bilinen bir tahıl çeşididir. Denemede ekilen siyez buğdayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden temin edilirken, olgun Arpa çeşidi de Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden, hektor arpa çeşidi ise Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünden temin edildi. Yapılan bu çalışma ile ekilen buğday ve arpa çeşitlerinin ilimiz ekolojisine tepkisi belirlenerek sonuçları çiftçilerimiz, un ve yem sektörü ile paylaşılarak onların bu çeşitlerle ilgili fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir. Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi tarafından yapılan çalışmaya il müdürlüğümüz teknik personelleri ile YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Erol Oral ile Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Altuner iştirak ettiler. Öğretim üyeleri bu çalışmanın hasat edilerek sonuçları alınıncaya kadar her aşamasına etkin katılım sağlayarak destekleyeceklerini bildirdiler" denildi. - VAN