Son Dakika: Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (3) - Son Dakika

Son Dakika: Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (3)

Son dakika haberleri: BAKAN SOYLU KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDUEmniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağının Van'da keşif uçuşu görevini tamamladıktan sonra Ferit Melen Havalimanı'na dönerken kırıma uğraması sonucu Ankara'daki programını keserek uçakla kente gelen...

BAKAN SOYLU KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDU

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağının Van'da keşif uçuşu görevini tamamladıktan sonra Ferit Melen Havalimanı'na dönerken kırıma uğraması sonucu Ankara'daki programını keserek uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından olay yerine hareket etti. Bakan Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey, İl Jandarrma Komutanı Yüksel Yiğit, saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının krırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bakan Soylu, beraberindeki sivil ve askeri yetkililerle birlikte kaza bölgesinde inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Bölge güvenlik güçleri tarafından çevrilirken, çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Haber: Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN- Gülay KUYUCU/VAN,


Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 07:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (3) - Son Dakika
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