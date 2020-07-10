Son Dakika: Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika: Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika spor haberi... Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vestel Venus Sultanlar Ligi ile ilgili değerlendirme toplantısı organize etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vestel Venus Sultanlar Ligi ile ilgili değerlendirme toplantısı organize etti.

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TVF'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin değerlendirildiği, 2020-2021 sezonuna ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Volley Hotel'de yapılan toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar, TVF Altyapı Eğitim ve Organizasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, genel sekreter Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Ligler ve Teknik İşler Müdürü Orhan Aydın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan başkan Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, "Dünya, daha önce hiç deneyimlemediği bir pandemi sürecini yaşadı. Herkesi aynı anda eve kapatan bir virüs ile karşı karşıya kaldık. TVF olarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel koronavirüs pandemi sürecinde 'önce sağlık' anlayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kulüplerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığını aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Voleybol camiasının ne kadar nezih ve kaliteli olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu süreci en iyi şekilde yönetip, herkesi memnun edecek şekilde en doğru kararları aldığımızı düşünüyoruz. Liglerimizde düşmeyi kaldırdık. Alttan gelen 4 takımı da yukarı çıkardık. Bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi 16 takımla oynanacak. Liglerimiz, eylül ayında başlayacak. Takım sayısının artması ve aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da olimpiyat süreci bulunması nedeniyle bu yıl yoğun bir takvimimiz var. Takım sporları içinde Türk sporunda en çok faaliyeti bulunan branş voleybol. Bu nedenle kulüplerimizin görüşlerine her zaman önem veriyoruz. Federasyon olarak samimiyet, şeffaflık ve paydaşlık olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda, voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum."

TVF Başkanı Üstündağ konuşmasını yeni sezonda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileyerek sonlandırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:03 Kaynak: AA

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