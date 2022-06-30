Son dakika haberleri | Yalova merkezli 3 ildeki "change oto ve oto parçası" operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yalova merkezli 3 ildeki "change oto ve oto parçası" operasyonunda 3 tutuklama

30.06.2022 21:19

Edinilen son dakika haberine göre Yalova merkezli 3 ildeki "change oto ve oto parçası" operasyonunda 3 tutuklama Yalova merkezli İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen "change oto ve oto parçası" operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yalova merkezli 3 ildeki "change oto ve oto parçası" operasyonunda 3 tutuklama

YALOVA - Yalova merkezli İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen "change oto ve oto parçası" operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde 50 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada 4 otomobil, 1 oto motorunun yanı sıra 50 adet kaput, kapı, çamurluk, araç göğsü, torpido, direksiyon, koltuk ve gösterge paneli gibi kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen otomobil parçası ele geçirildi.

4 milyon TL değerinde oto ve oto parçası ele geçirildi

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL civarı olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan A.U, A.Ü. ve H.İ. tutuklandı. E.A. ve A.E.C ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Diğer şüpheliler ise mahkemece serbest bırakıldı.

Şasi numaraları ve hasarlı oto parçaları değiştirildi

Yakalanan otomobillerden birinin Türkiye'ye kaçak olarak girişi yapıldıktan sonra, trafikten çekilen aynı marka ve model bir aracın şase numaraları montajlandığı belirlendi. Öte yanan diğer 3 otomobilin ise Bulgaristan'a hasarlı parçalar ile çıkarıldığı ve bu parçaların yerine orijinal parça takmak suretiyle Türkiye giriş yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin Bulgaristan'dan temin ettikleri araçların tescilini yaşlı kişiler üzerine yaptırdıkları, bu yaşlı kişiler ile araçları gümrükten yurda soktukları da belirlendi. Araçlar yurda girdikten sonra da yaşlı şahısların araçsız olarak ülkelerine geri gönderdikleri tespit edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yalova merkezli 3 ildeki 'change oto ve oto parçası' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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