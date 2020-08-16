Son Dakika: Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son Dakika: Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangını söndürmeye çalışan bir kişi, dumandan etkilendi.

Son Dakika: Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangını söndürmeye çalışan bir kişi, dumandan etkilendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kişiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Darsofa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Burak A. isimli kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Burak A.'ya ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Edremit'te zeytin ağacı yandı

Öte yandan, öğle saatlerinde Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde Novada arkasında çıkan kıyı yangını, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında bir zeytin ağacı yandı.

Altınoluk Aqua Parkı yanındaki zeytinlikte yangın çıktı

Altınoluk Kadirağa Agua Park'ta yanında bulunan Barboros Kamping'te çıkan kıyı yangını ise Altınoluk Müfreze itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:43

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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