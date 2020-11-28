Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,45 2,64 30,68 Selçuk Ecza Deposu 11,40 9,48 20,25 DO-CO 488,50 416,70 17,23 Kordsa Teknik Tekstil 14,81 12,78 15,88 Ege Endüstri 1630,00 1415,50 15,15 Gübre Fabrik. 52,20 45,72 14,17 Emlak Konut GMYO 2,17 1,93 12,44 Logo Yazılım 111,00 98,85 12,29 Çelebi 96,50 86,35 11,75 Akçansa 15,18 13,61 11,54 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 27,94 31,20 -10,45 Sabancı Holding 9,99 10,81 -7,59 Türk Telekom 7,67 8,10 -5,31 Tümosan Motor ve Traktör 10,77 11,36 -5,19 Doğan Holding 2,44 2,56 -4,69 Koç Holding 18,68 19,50 -4,21 Türkiye Sigorta 5,78 6,02 -3,99 İpek Doğal Enerji 11,85 12,34 -3,97 Anadolu Grubu Holding 21,38 22,26 -3,95 Bursa Çimento 9,07 9,44 -3,92 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 18.717.669.295 Türk Hava Yolları 12.090.759.040 Kardemir (D) 11.498.356.286 Emlak Konut GMYO 11.459.100.884 Yapı ve Kredi Bank. 7.394.258.694 Şişe Cam 6.561.601.005 Gübre Fabrik. 5.344.718.871 Tüpraş 4.794.525.306 Petkim 4.510.328.012 T.S.K.B. 4.457.646.956 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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