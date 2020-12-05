Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

05.12.2020 11:03
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Değişken (Döviz)...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0790440,98
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0686380,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0411180,66
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0272950,62
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0469530,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0446822,41
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0020391,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0378001,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8553771,49
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5859910,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0238423,43
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,5867282,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6585802,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,1728222,00
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3726191,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393471,07
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5526161,06
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5526191,00
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0225320,78
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,7156590,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4409911,28
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6568961,27
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2688641,20
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1806750,95
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8783800,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,7731661,09
Garanti Portföy Altın Fonu0,1284071,00
Ak Portföy Altın Fonu0,1033130,92
İş Portföy Altın Fonu0,0503360,91
TEB Portföy Altın Fonu0,1090900,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610250,29
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0352250,29
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8955610,29
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1703930,28
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6254010,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF743,369624-1,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236063-0,92
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,512559-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010115-1,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025310-0,48
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,204074-0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085769-0,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,173888-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,129389-4,64
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101914-3,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051637-3,19
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,116729-2,40
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,307763-2,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,433216-1,99
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025216-1,09
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,074311-0,76
HSBC Portföy Değ. Fon126,960056-0,75
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,025561-0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Global Md Portföy Katılım Fonu1,008582-0,65
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031674-0,39
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029439-0,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,330953-0,28
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038750-0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF40,413038-0,28
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,669402-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık
Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri         
11:33
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür         
10:23
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei