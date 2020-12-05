Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079044
|0,98
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068638
|0,70
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041118
|0,66
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027295
|0,62
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046953
|0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044682
|2,41
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,002039
|1,88
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037800
|1,86
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,855377
|1,49
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,585991
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,023842
|3,43
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,586728
|2,23
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,658580
|2,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,172822
|2,00
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|16,372619
|1,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039347
|1,07
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,552616
|1,06
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,552619
|1,00
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022532
|0,78
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,715659
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,440991
|1,28
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,656896
|1,27
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,268864
|1,20
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180675
|0,95
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,878380
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,773166
|1,09
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128407
|1,00
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103313
|0,92
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050336
|0,91
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109090
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061025
|0,29
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,035225
|0,29
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,895561
|0,29
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,170393
|0,28
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,625401
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|743,369624
|-1,60
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593673
|-1,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835184
|-1,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236063
|-0,92
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,512559
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010115
|-1,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025310
|-0,48
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,204074
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085769
|-0,21
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,173888
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,129389
|-4,64
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101914
|-3,21
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051637
|-3,19
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,116729
|-2,40
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,307763
|-2,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,433216
|-1,99
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025216
|-1,09
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,074311
|-0,76
|HSBC Portföy Değ. Fon
|126,960056
|-0,75
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,025561
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,008582
|-0,65
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031674
|-0,39
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029439
|-0,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,330953
|-0,28
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038750
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,413038
|-0,28
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,669402
|-0,10
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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