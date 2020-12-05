Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079044 0,98 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068638 0,70 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041118 0,66 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027295 0,62 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046953 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044682 2,41 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,002039 1,88 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037800 1,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,855377 1,49 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,585991 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,023842 3,43 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,586728 2,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,658580 2,11 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 137,172822 2,00 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,372619 1,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039347 1,07 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,552616 1,06 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,552619 1,00 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022532 0,78 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,715659 0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,440991 1,28 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,656896 1,27 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,268864 1,20 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180675 0,95 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,878380 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,773166 1,09 Garanti Portföy Altın Fonu 0,128407 1,00 Ak Portföy Altın Fonu 0,103313 0,92 İş Portföy Altın Fonu 0,050336 0,91 TEB Portföy Altın Fonu 0,109090 0,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061025 0,29 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,035225 0,29 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,895561 0,29 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,170393 0,28 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,625401 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 743,369624 -1,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593673 -1,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835184 -1,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236063 -0,92 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,512559 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010115 -1,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025310 -0,48 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,204074 -0,24 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085769 -0,21 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,173888 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 106,129389 -4,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101914 -3,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051637 -3,19 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,116729 -2,40 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,307763 -2,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,433216 -1,99 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,025216 -1,09 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,074311 -0,76 HSBC Portföy Değ. Fon 126,960056 -0,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,025561 -0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,008582 -0,65 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031674 -0,39 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029439 -0,30 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,330953 -0,28 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038750 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 40,413038 -0,28 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,669402 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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