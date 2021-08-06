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Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız - Son Dakika

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

06.08.2021 14:40

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

ZİYA SELÇUK, BAKAN ÖZER'E BAŞARILAR DİLEDİ

Kararın yayımlanmasının ardından bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim töreninde konuşan Ziya Selçuk, "Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018'de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum." dedi.

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız
Mahmut Özer

''EYLÜL'DE OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer ise yaptığı ilk açıklamada ''Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylülde okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok'' ifadelerine yer verdi.

YENİ BAKAN MAHMUT ÖZER'İN HAYATI VE BİLİNMEYENLERİ

Özer'in açıklamasından satır başları;

''Türkiye dünya ile yarışabilecek bir eğitim sistemini kurabilecek güçtedir. İnanılmaz güçlü bir öğretmen kadromuz var. Çok güçlü bir bürokratik ekibimiz var. Eğitimin tüm paydaşlarını da dikkate alarak çok çalışacağız. Bu vesile ile belirtmek isterim ki Eylülde okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız. Pandemi döneminde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz çok büyük zorluklar yaşadılar ve çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Geçen bir buçuk yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakanın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM VURGUSU

İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak etkilenmelerine daha fazla müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur''

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız - Son Dakika


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