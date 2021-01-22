Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap - Son Dakika

Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

22.01.2021 22:05

Son dakika haberleri... Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap Başkan Arslan'dan çocuklara karne hediyesi En güzel karne hediyesi Edremit Belediyesi'nden Balıkesir'in Edremit Belediyesi öğrencilerin yarı dönem karnesini kitap hediyesiyle kutladı.

Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

Başkan Arslan'dan çocuklara karne hediyesi

En güzel karne hediyesi Edremit Belediyesi'nden

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi öğrencilerin yarı dönem karnesini kitap hediyesiyle kutladı. 15 bin kitap şehrin farklı noktalarında öğrencilere hediye edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bugün online ortamda karnelerini alan öğrencilerin karne hediyelerini unutmadı. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Edremit Cumhuriyet Meydanı, Altınoluk Meydanı, Akçay Cumhuriyet Meydanı ve Altınkum Zabıta Merkezi önünde 15 bin kitap pandemi koşullarına uygun olarak öğrencilere dağıtıldı. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için; Kaşağı, Küçük Karabalık, Nutuk, Çocuk Hakları Kitabı ve anasınıfı için etkinlik kitapları hediye edilmek üzere hazırlandı. Başkan Arslan da çocuklara kitap dağıtarak karne gününü kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Öğrencilerimiz bugün karnelerini alarak tatile girdiler. Öğrencilerimizin karneleri oldukça iyi, oldukça başarılılar. Edremit Belediyesi olarak 21 gün sürecek olan tatilde okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına ilgili sınıflara göre kitap dağıtımı yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüz çocukların yaşına ve sınıfına göre güzel kitaplar seçmişler. Özel Kalem Müdürüme ve Kültür Müdürüme teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilinin ardından inşallah yüzde yüz eğitim başlayacak. Çocuklarımıza ikinci eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle birlikte tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Davut Çengel, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Güçlü katılarak çocuklara kitap dağıttı.

Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap
Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap
Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap
Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net faiz mesajı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü! Babasını kaybetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi         
22:08
"Sipariş tutuklama" tartışmasına Numan Kurtulmuş noktayı koydu: İki bakanımız arasında tartışma yok, siyasi magazin olayı oldu         
21:23
Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı         
20:57
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti         
17:39
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 22:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika yerel: Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei