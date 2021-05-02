Son dakika yerel: Şampiyon periler kupayı hastaneye götürdü - Son Dakika

Bir yıl boyunca sınava hazırlandı, maske kararını duyunca hiç düşünmeden salonu terk etti

- Şampiyon periler kupayı hastaneye götürdü

BURSA - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden ve İstanbul Üniversitesi ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuşan Büyükşehir'in perileri, kupayı Şehir Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a götürdü. Periler hastane bahçesinde kupayı kaldırırken, Başkan Aktaş da hastane odasının camından el sallayarak şampiyon takımı kutladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu sezon sergilediği muhteşem performansın ardından bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın basketbol Takımı, ligdeki son maçına çıkarken, müsabaka sonrasında başarısını taçlandırdı. Geçtiğimiz sezonlarda kapısından döndüğü Süper Ligi bu kez kaçırmayan ve Bursa'ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatmaya hazırlanan Bursa ekibi, İstanbul Üniversitesi ile oynadığı karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına da kavuştu.

Ligin son maçında TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştığı İstanbul Üniversitesi'ni 112-53 mağlup eden ve ligi de mutlu bitiren potanın perileri mücadele sonrasında kupa coşkusunun yanı sıra elde edilen önemli başarının mutluluğu yaşandı. Bursa'nın İncileri, İstanbul Üniversitesi karşısında aldığı sonuçla ligde oynadığı 28. maçında 27. galibiyetini alırken, elde edilmesi güç bir başarıya da imza attı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 önde tamamlayan Büyükşehir ekibi, mücadelenin ikinci yarısına ise 56-32 üstün girdi. Karşılaşmada üçüncü periyodunu 85-45 önde kapatan periler, maçtan da 112-53 galip ayrılarak sezonu da galibiyetle kapattı.

Elde edilen şampiyonluk nedeniyle oldukça mutlu olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, "Öncelikle bizleri sürekli destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Şampiyonluk yolunda idari kadromuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız takım olmanın ruhunu bize yaşattılar. Güzel bir sezon geçirdik. Tarihi bir başarı sergiledik. Sezon boyunca verilen emeklerin karşılığını şampiyonluk kupasıyla almak bizleri fazlasıyla mutlu etti.

Bundan sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin demirbaşları arasında yer almak istiyoruz. Kadro çalışmalarımıza da başlıyoruz. Altyapıdan oyuncularımızın da yer aldığı güzel bir kadro oluşturmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş da bizlere altyapıdan sporcu yetiştirme talimatı verdi. Bu doğrultuda diğer branşlarımızda olduğu gibi basketbolda da altyapı yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Karşılaşmayı AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız da takip etti.

Büyükşehir ekibine şampiyonluk kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, madalyaları ise Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin takdim etti.

Kupa Başkan için hastanede

Bu arada maçın ardından takım otobüsüne binen potanın perileri, şampiyonluk kupası Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a götürdü. Şampiyon sporculara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve teknik ekip de eşlik etti. Hastane bahçesinde şampiyonluk kupasını aldıran potanın perilerini hastane odasının camından izleyen Başkan Aktaş, el sallayarak kupa coşkusuna ortak oldu. Başkan Aktaş, Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ile telefonla görüşürken, başarıdan dolayı tüm sporcu ve teknik ekibi kutladı.