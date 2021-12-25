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Son Dakika: Zamanda yolculuk yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı! - Son Dakika

Son Dakika: Zamanda yolculuk yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı!

25.12.2021 15:38

Son dakika: James Webb Uzay Teleskobu, bir nevi zamanda yolculuk yapacak. NASA'ya göre teleskop 13.5 milyar yıl öncesine yolculuk yapabilecek. Bu da dünyanın oluşumu olan Büyük Patlama olayına yakın dönemlerini kapsayacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından üretilen dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'in uzaya fırlatılacağı gün, merakla bekleniyordu. Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerden dolayı defalarca kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Türkiye saati ile 15.20'de uzaya fırlatıldı.

İLK HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE AYRILMASI

Teleskobun önce, bugün gerçekleşecek fırlatılıştan sonra hayatta kalması, ardından fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılması ve Güneş panellerini devreye sokması bekleniyor.

Son Dakika: NASA 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı

DAHA ÖNCE TOPLANAMAYAN VERİLER TOPLAYACAK

Bu adımlarda başarılı olursa, o zaman James Webb Uzay Teleskobu daha önce hiç olmadığı kadar veri almaya başlayacak ve evreni benzeri görülmemiş bir güç ve rakipsiz bir dizi araç ve yetenekle keşfetmeyi başaracak.

Son Dakika: NASA 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı.

DEFALARCA ERTELENMİŞTİ

Mart 2021'den bu yana fırlatışı defalarca ertelenen teleskobun aralık ayı içinde uzaya gönderilmesi için hazırlıklar hızlandırılmıştı. Teleskobu rokete bağlayan iletişim kablolarında tespit edilen bir arıza nedeniyle daha önce iki gün, arızanın tamiri için fırlatma alanında teleskoba kelepçe takılması ihtiyacının ortaya çıkması üzerine de dört günlük ilave bir gecikme yaşanmıştı. Hafta için son durumla ilgili bilgi veren NASA yetkilileri roket ve teleskobun iyi durumda olduğunu belirtmişti.

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Büyük Patlama, Aralık, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Zamanda yolculuk yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Zamanda yolculuk yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı! - Son Dakika
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