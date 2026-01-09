"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı - Son Dakika
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı

09.01.2026 20:05  Güncelleme: 20:18
Kahramanmaraş'ta bir kişi yasa dışı bahis nedeniyle 1 milyon lira borç yaptığını, bu nedenle intihar edeceğini açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda adam, "Ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim. Bu mesajım son mesajım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis batağına saplanan bir kişi, sosyal medyada paylaştığı veda videosuyla intihar edeceğini duyurdu.

VİDEO İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURDU

Yaklaşık 1 milyon lira zarar ettiğini belirten şahıs; ailesinin tüm mal varlığını kaybettiğini, çevresindeki herkese borçlandığını ve itibarını yitirdiğini ifade ederek helallik istedi.

"YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE TÜM MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM"

Yasa dışı bahsin aileleri ve hayatları nasıl kararttığını bir kez daha gözler önüne seren bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahıs medyada şu ifadeleri kullandı: "Bir arkadaşım aracılığıyla yasa dışı bahise bulaştım ve bir daha da kurtulamadım. Bu süreçte ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim.

"BU SON MESAJIM"

Şu an yaklaşık 1 milyon TL borcum var. Daha önce intihar girişiminde bulundum, son anda kurtardılar. Ama bu mesajım son mesajım. Bu sefer kurtarılmak istemiyorum. Sevenlerimden helallik istiyorum. Ahiretimi yakacağımı biliyorum ama Rabbimden başka kimsem kalmadı, onun kollarına gidiyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • adem sen adem sen:
    1996 yılında İstanbul'a geldim ceketimle geldim seyyar satıcılıkla başladım ve pandemi zamanına kadar 2 tane evim 2 tane Vodafone ana bayi dükkanım ve altında arabam vardı hatırı sayılır ve esnaftım ben de borsaya ulaştım Hiç alakam olmayan bir şeydi hiç uzaktan yakından bilgim yoktu ailemle eşimle Dostumla gizli gizli başladım oynadım ve 4 sene içerisinde hepsini kaybettim şu an Kirada oturuyorum ticari taksi şoförlüğü yapıyorum zamanında halimi hatırıma şükretmemiştim şükürler olsun diyordum ama gerçek manada şükretmediğimi Şimdi daha iyi anlıyorum her şeyimi kaybettim her şeyin değerini daha iyi anladım daha iyi İntihar etmeyi düşündüm ama çocuğum vardı 4 tane Bunu yapamazdım hem de inançlı bir insandım o yüzden korktum ve çocuklarımdan da ayrılmak istemedim bu şekilde şu an gece gündüz çalışıyorum sabahleyin 7.00'de kalkıyorum gece saat 12.00'ye kadar Ticaret taksi şoförlüğü yapıyorum yeni yeni kendime gelmeye başladım Allah'ın izniyle tekrar toparlarım diyor ümit ediyorum helal kazanıyorum Kalbim gönlüm rahat şu anda rızkı veren Allah nasip edecekti zaten edecektir O yüzden gerçekten böyle şeylere bulasım ya bulaşmayan arkadaşlar 83 1 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    Öyle bir dünya yok, kendi canını alman onlara olan borcu ödemez ki, kul hakkı ile gidersin ve ayrıca kendi canını hakkı da eklenir buna he yavrum hey 16 3 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Adam canından baz geçmiş.Ahiretimi de yakıyorum diyor zaaten çıkar yolum kalmadı bir tek yanımda sen kaldın sana geliyorum diyor. yani.çaresizliğin çırpınışını haykırmış. tabiki Davulun sesi uzakdan hoş gelirmiş derler. 12 1
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    kumardan uzak durun uzak sonrası için çok yazık 17 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    yazık lan :( çok üzüldüm:( gitti gencecik bi can daha ! 14 2 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    üzücü... 12 3 Yanıtla
