Son şampiyondan bol gollü başlangıç - Son Dakika

Son şampiyondan bol gollü başlangıç

22.10.2020 08:52
Son şampiyondan bol gollü başlangıç, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, son şampiyon Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Gecenin büyük sürprizini ise İspanyol devi Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. Son şampiyon Alman devi Bayern Münih, sahasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i, Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. Gecenin sürpriz sonucuna ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Donetsk, Madrid karşısında ilk yarıyı Tete, Varane (k.k.), Solomon'un golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı İspanyol ekibi Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle skoru 3-2'ye getirse de 90 dakika Ukrayna ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte gecenin sonuçları:

A Grubu

Salzburg: 2 - Lokomotiv Moskova: 2

Bayern Münih: 4 - Atletico Madrid: 0

B Grubu

Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 3

Inter: 2 - Mönchengladbach: 2

C Grubu

Olympiakos: 1 - Marsilya: 0

Manchester City: 3 - Porto: 1

D Grubu

Ajax: 0 - Liverpool: 1

Midtjylland: 0 - Atalanta: 4

(İHA)

Son şampiyondan bol gollü başlangıç
Son şampiyondan bol gollü başlangıç

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son şampiyondan bol gollü başlangıç - Son Dakika

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