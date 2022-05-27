Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu

İlkbahar mevsimini kurak geçiren Ege Bölgesi'nde sonbahar ve kış döneminde etkili olan yağışlar, barajların önemli bölümünde su seviyesinde aşırı düşme yaşanmasının önüne geçti.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den başlanarak 12 ay boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilerek hesaplanıyor.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Nisan ayı yağış değerlendirmesi" verilerinden derlediği bilgilere göre, Ege Bölgesi'nde 1991-2020 dönemi uzun yıllar nisan ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 54 kilogram olarak hesaplandı.

Uzun yıllar su/tarım yılı ekim-nisan yağışları 491,9 milimetre olarak ölçülen Ege Bölgesi'ne bu yılın (su/tarım yılı) aynı döneminde metrekareye 446,2 kilogram yağış düştü. Bu anlamda yağışlarda normaline göre yüzde 9 azalma, geçen yıla göre ise 8 artış gerçekleşti.

Bölgede kurak geçen ilkbahar ayına rağmen sonbahar ve kışın etkili olan yağış sayesinde barajların önemli bir bölümünde su seviyesi geçen yıla göre düşmedi.

Baraj doluluk oranları yüzde 55

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre İzmir'deki 15 barajın doluluk oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 56 olarak kayıtlara geçerken, bu senenin aynı döneminde yüzde 55 seviyesine geriledi.

Barajlardan Bademli'de rakam yüzde 96'dan yüzde 100'e, Alaçatı'da yüzde 63'ten yüzde 81'e, Güzelhisar'da yüzde 82'den yüzde 83'e, Çaltıkkoru'da yüzde 72'dan yüzde 81'e, Zeytinova'da yüzde 29'dan yüzde 30'a, Beydağ'da yüzde 7'den yüzde 11'e yükselirken, geçen yıl yüzde 100 olan Karareis Barajı, bu yıl da yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Doluluk oranı Ürkmez'de yüzde 97'den yüzde 95'e, Kestel'de yüzde 58'den yüzde 50'ye, Kavakdere'de yüzde 99'dan yüzde 96'ya, Yortanlı'da yüzde 62'den yüzde 50'ye, Seferihisar'da yüzde 90'dan yüzde 77'ye, Balçova'da yüzde 90'dan yüzde 70'e, Tahtalı'da yüzde 77'den yüzde 64'e, Ödemiş Aktaş'ta yüzde 47'den yüzde 38'e geriledi.

Manisa'daki barajların durumu

Yeterli yağışı alamayan Manisa'da da doluluk oran Güneşli'de yüzde 99'dan yüzde 100'e, Afşan'da yüzde 26'dan yüzde 37'ye, Buldan'da yüzde 2'den yüzde 6'ya yükseldi. Doluluk, Demirköprü'de yüzde 14'ten yüzde 6'ya, Gördes'te yüzde 9'dan yüzde 6'ya, Sevişler'de yüzde 67'den yüzde 53'e, Marmara Gölü'nde yüzde 2'den sıfıra geriledi.

Uşak'taki Küçükler Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 22'den yüzde 26'ya çıktı.

İkinci ürünlere su verilmeyecek

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, bölgede su seviyesinin geçen yılla benzer olduğunu ifade ederek, su sıkıntısı olan yerlerle ilgili de gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Bu durumu çiftçilerle paylaştıklarını vurgulayan Çınar, "İkinci ürünlere kesinlikle su vermeyeceğimizi ve gece sulaması yapmamız gerektiği, sulama sahası dışına kesinlikle su verilmeyeceği, su ihtiyacı az olan bitkilerin tercih edilmesi konusunda aylar öncesinden bilgilendirme yapmıştık. Dolayısıyla bu sene sulamada herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz." dedi.

Su tasarrufu uyarısı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Güney Bölgesi Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Ural da ilkbahar döneminde mevsim normallerinden daha az yağış düşmesine rağmen barajlardaki durumun genel itibarıyla iyi seviyede olduğunu söyledi.

Su tasarrufu konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Ural, İzmir metropol alanının yüzde 40'lık su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda yağışsız döneme girilmesine rağmen 560 günlük su bulunduğunu dile getirdi.