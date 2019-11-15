Sonbaharda limon çiçek açtı

ADANA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, uykuda olması gereken limon ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren ve yaklaşık 135 bin dekar alanda limon üretimi yapılan Adana'da, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, limon bahçelerini olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı Taşlı mahallesindeki meyve bahçelerinde limon ağaçları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle tomurcuklandı. Normalde ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen limon ağaçlarının sıcak havalara aldanarak yer yer çiçek açtığı görüldü.

LİMON AĞAÇLARI UYKU DÖNEMİNE GİREMEDİ

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan çiftçi İlker Evlice, çiçek açan limonların ani bir soğukta döküleceğini belirterek, bu durumun verim kaybına neden olacağını söyledi. Ağaçların normal şartlarda Nisan ayında çiçeklenmeye başlaması gerektiğini belirten Evsiz, "Normal şartlarda Temmuz aylarında ağaçlara son makası vururuz ve ağaçlar uyku dönemine girer. Ancak ağaçlar şu an hala çalışıyor, çiçek açıyor ve meyve üretimine devam ediyor. Bu aylarda havanın soğuk olması gerektiği için ağaçların uykuda olması gerekiyordu" dedi.

ÜRETİCİLER SULAMA YAPIYOR

Meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yakın zamanda sulama yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Evlice, "Mart ayının sonu ve Nisan ayının başlarında narenciye için çiçek dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hava sıcaklığındaki ani düşüş ya da aşırı yağmurlar çiçeklenme döneminde sıkıntıya sebep olacaktır. Ağaçlara yapacağımız gübre takviyesi de hava şartalarının etkisiyle boşa düşecektir" diye konuştu.

'GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI ÇOK YÜKSEK

Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir ise Çukurova 'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ciddi bir kuraklığın yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşanan ilkbahar havasından dolayı ağaçlarda uyanmalar görülüyor. Bazı bölgelerde özellikle yediveren diye tabir ettiğimiz ağaçlarda tomurcuklanmalar oldu. Bu durum da üreticileri sulama yapmaya itiyor. Bununla birlikte ilaçlamalar da devam ediyor. Rekolte kaybı olup olmayacağı konusunda karar vermek için henüz erken. Önümüzdeki baharda hava koşullarının nasıl olacağını gördükten sonra rekolte kaybı olup olmayacağını görebiliriz."