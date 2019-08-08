Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı
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HATAY'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: DHA
HATAY'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Suudi Arabistan
'a gönderilmek üzere gümrükleme işlemleri için bekleyen TIR'a operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri Dante
ve Akrep eşliğinde yapılan aramalarda TIR'daki sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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