Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı - Son Dakika Spor

Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı

6 saat önce

Ankara'da yapılan 5 kademe antrenörlük kursunu başarıyla bitiren Milli takım antrenörü Murat Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı.

Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı, System.String[]

Ankara'da yapılan 5 kademe antrenörlük kursunu başarıyla bitiren Milli takım antrenörü Murat Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı.


Kursla ilgili bilgi veren Murat Sönmez, "Ankara'da 20 günlük seminer ve kurs sonucu Türkiye'nin badminton branşında ilk teknik direktörleri olduk. Kursumuzda yurtdışında ve yurt içinde değerli hocalardan dersler alarak bilgilerimizi yukarlara çıkardık. İnşallah bu bilgileri sporcularımıza en iyi şekilde uygular ülkemize ve Erzincan'ımıza daha faydalı oluruz." dedi. - ERZİNCAN

Murat Sönmez, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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