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Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı
6 saat önce
Ankara'da yapılan 5 kademe antrenörlük kursunu başarıyla bitiren Milli takım antrenörü Murat Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
Ankara'da yapılan 5 kademe antrenörlük kursunu başarıyla bitiren Milli takım antrenörü Murat Sönmez, teknik direktörlük unvanı alan ilk antrenörler arasında yer aldı.
Kursla ilgili bilgi veren Murat Sönmez, "Ankara'da 20 günlük seminer ve kurs sonucu Türkiye'nin badminton branşında ilk teknik direktörleri olduk. Kursumuzda yurtdışında ve yurt içinde değerli hocalardan dersler alarak bilgilerimizi yukarlara çıkardık. İnşallah bu bilgileri sporcularımıza en iyi şekilde uygular ülkemize ve Erzincan'ımıza daha faydalı oluruz." dedi. - ERZİNCAN
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