Sonsuz Şükran Köyü sanatçıları damlarda kar temizliği yaptı Konya 'nın Hüyük ilçesinde Sonsuz Şükran Köyü'nde kerpiç evlerde oturan sanatçılar "Karlar Düşer" şarkısı eşliğinde köylülerle birlikte evlerin toprak damlarında imece usulü karları temizlediKONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran Köyü'nde kerpiç evlerde oturan sanatçılar, müzisyenlerin seslendirdiği 'karlar düşer' şarkısı eşliğinde toprak damlarda köylülerle birlikte imece usulü kar temizliği yaptı.İlçeye bağlı Çavuş Mahallesinde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayan sanatçılar, kerpiç evlerin kış mevsiminde yağan kar ve yağmurlardan dolayı akmaması için seferber oldu. Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul 'dan ilçeye gelen bazı sanatçılar, yöredeki köylülerle birlikte kar yağışı altında müzisyenlerin çaldığı "karlar düşer" şarkıları eşliğinde toprak damlara çıkarak karları temizledi. Sanatçılar, yağışlardan dolayı kabaran zemini düzlemeye yarayan uygulama olan yuvaklarla sıkıştırma, sertleştirme işlemini de ihmal etmedi.Sonsuz Şükran Köyü'nün Kurucusu ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken yaptığı açıklamada, düz toprak dama sahip kerpiç yapıların kış mevsiminde evlerin içine yağışlardan dolayı akıntı yapmaması için sık sık bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Taşdiken, "Sonsuz Şükran Köyü'nde biz binaları Anadolu sivil mimarisini esas alarak düz damlı olarak yani orijinaline uygun, gelenekselde olduğu gibi planladık. Tabi tüm bu tür damlar bakım için zahmet gerektiriyor. Kışın karların kürünmesi, yuvaklanması gerekiyor. Bu büyük bir zahmet ama bir orijinali korumak, hem de geleneğe saygı duyarak yaşatmak için özellikle bu zahmetlere katlanmayı göze aldık. Başından ve bu yapıları da bunun yerleşim planını da ona göre düzenledik. Her kış döneminde de kerpiç evlerde kalan sanatçı arkadaşlarımız evlerine gelerek bu bakımları Çavuş Mahallemizde yaşayan köylülerimizin de desteğiyle yapmaya çalışıyor" dedi.""Bu yöreye has kerpiç kültürünün ve mimarinin devam etmesini istiyoruz"Köyde kerpiç evi bulunan ressam Fatoş Yalçınkaya, 2010 yılından bu yana Sonsuz Şükran Köyü'nde olduğunu belirterek, "Artık buranın kış keyfini de almaya başladık. Sobalarımızı kurduk, üzerinde kestanelerimizi pişirerek sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.Kerpiç evlerde kalan sanatçı Çiğdem Akkaya ise, "Bu yöreye has kerpiç kültürünün ve mimarinin devam etmesini istiyoruz. İnsanlar artık hep beton evlere geçmeye başladı ve biz Sonsuz Şükran Köyü'ne gelenler, 'bizim çocukluğumuzun kerpiç evleri bunlar' diyerek ayrı bir mutluluk duyuyorlar ve aslında böylesine önemli bir kültürün kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Düz çatı kurmak ya da normal bildiğimiz çatıları kurmak çok kolay, dam kürümeye gerek kalmıyor ama o zaman çok önemli bir Anadolu geleneği ortadan kalkıyor. Biz bunu istemiyoruz" ifadelerini kullandı.Müzisyen ve oyuncu Barış Hayta da, Sonsuz Şükran Köyü'nü 2011 yılından itibaren tanıdığını ve o günden itibaren de sanatçıların köyüne gelip gitmeye başladığını belirterek, "İstanbul'da sanatla uğraşan arkadaşlar, müzisyenler soruyor; 'sık sık gidiyorsun, köyde evin var mı?' diye; 'Hayır köyde evim yok ama köydeki tüm evler benim, sağ olsunlar burada insanlar gönüllerini, kalplerini bana açıyorlar' diyorum" diye konuştu.